إصابة شابين خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين ورام الله



ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 23 مواطناً في (8) محافظات مختلفة، (11) منهم في محافظة جنين، بينما أصيب (1623) آخرين، ومقتل 4 إسرائيليين وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، اليوم الأحد، وشنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين بعد مداهمة منازلهم.ففي مدينة جنين اندلعت مواجهات في بلدة مركة وصانور وجبع، تصدى خلالها الشبان لاقتحام قوات الاحتلال.وأفادت مصادر محلية أن شاباً من ميثلون أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت جبع.أما في مدينة رام الله أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الجلزون.