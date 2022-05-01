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دولي

صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة وسط مخاوف من البلقان

صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة وسط مخاوف من البلقان
صورايخ متطورة
رام الله - دنيا الوطن
تتخوف صربيا، من أن تكديس الأسلحة في البلقان قد يهدد عملية السلام الهشة في المنطقة، وسط مخاوف غربية.

وعرضت صربيا علنا نظاما صاروخيا صينيا مضادا للطائرات تم تسليمه مؤخرًا، مما أثار مخاوف في الغرب وبين بعض جيران صربيا من أن تكديس الأسلحة في البلقان يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة.

ووفق قناة (سكاي نيوز عربية)، تم تسليم نظام (إتش كيو-22) أرض- جو المتطور الشهر الماضي بواسطة 12 طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز (واي-20)، فيما يُعتقد أنها أكبر عملية نقل جوي على ا لإطلاق للأسلحة الصينية إلى أوروبا.

وبالرغم من أن صربيا تسعى رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها تسلح نفسها في الغالب بالأسلحة الروسية والصينية، لاسيما دبابات من طراز (تي-72) وطائرات مقاتلة من طراز (ميغ-29) ومروحيات هجومية من طراز (مي-35) وطائرات بدون طيار.

والجدير بالذكر، أنه في عام 2020، حذر مسؤولون أميركيون بلغراد من شراء أنظمة صواريخ (إتش كيو-22)، وقالوا إنه إذا كانت صربيا تريد حقا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتحالفات الغربية الأخرى، فعليها مواءمة معداتها العسكرية مع المعايير الغربية.

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