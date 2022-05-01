لكبح انتشار أوميكرون.. الصين تعتزم تشديد إجراءات مكافحة كورونا

كشفت وسائل إعلام صينية، السبت، أن المسؤولين الصينيين يتجهزون لخطة من شأنها الحد من انتشار وباء كوفيد- 19، من خلال تكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس.



ووفق قناة (الميادين)، أعلن مسؤولون صينيون أن بكين ستشدد إجراءات الحد من انتشار وباء كوفيد- 19 بتكثيف اختبارات الكشف عن الفيروس، مع بدء عطلة عيد العمال التي خيم عليها ارتفاع أعداد الإصابات في العاصمة بكين.



هذا وتمسك المسؤولون الصينيون باستراتيجية صفر- كوفيد وتصدوا لبؤر إصابات من خلال الاختبارات الجماعية وتدابير الإغلاق. ورغم ارتفاع التكلفة الاقتصادية والاستياء الشعبي، أعلنت بكين أنها ستوسع نطاق الإغلاق ليشمل أماكن عامة بعد العطلة.



واعتباراً من الخامس ايار/مايو، سيتعين على المواطنين إبراز نتيجة فحص سلبية أجريت خلال الأسبوع الماضي لدخول "جميع أنواع الأماكن العامة ولركوب وسائل النقل العام"، بحسب مذكرة نشرت على صفحة سلطة المدينة على موقع ويتشات.



وفيما يخص الأنشطة مثل الفعاليات الرياضية ومجموعات السفر، سيتعين على المشاركين إبراز اختبار سلبي أجري في غضون 48 ساعة، إلى جانب شهادة "تطعيم كامل" بحسب القواعد الجديدة.



وسجلت الصين أكثر من 10700 إصابة محلية بفيروس كورونا السبت، من بينها حالات غير مترافقة بأعراض، غالبيتها في شنغهاي المركز الاقتصادي.



وتفرض المدينة الكبرى الواقعة شرقاً تدابير إغلاق منذ شهر بعد أن أصبحت بؤرة لتفشي العدوى. وسجلت السبت أكثر من 10100 حالة إصابة أي نصف ما سجلته في وقت سابق هذا الشهر.



أما في بكين، فقد سجلت 54 حالة إصابة وفق اللجنة الوطنية للصحة. وستكون فحوص كوفيد في العاصمة مجانية اعتباراً من الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام رسمية.





رام الله - دنيا الوطن