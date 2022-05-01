روسيا: الجيش الأوكراني يتجهز لعمل دموي كبير يستهدف المدنيين

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن : "كييف تتجهز لخطة معينة تهدف إلى إيقاع أكبر الخسائر في صفوف الجيش الروسي لاسيما المدنيين.وكشفت الدفاع الروسية، أنّ كييف تحضر لاستفزاز دموي كبير، عبر استهداف المدنيين الذين سيتم إجلاؤهم عن مقاطعة خاركوف، لإلصاق التهمة بالجيش الروسي.ووفق قناة (الميادين)، قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، للصحافيين: "كييف تواصل التحضير لاستفزازات وحشية وقاسية ستتسبب بخسائر كبيرة بين المدنيين، من أجل اتهام القوات المسلحة الروسية بذلك فيما بعد".وأوضح ميزينتسيف أنّ وحدات من الجيش الأوكراني نصبت المدفعية قرب منطقة تسوبوفكا السكنية في خاركوف، لإطلاق النار على المدنيين في أثناء إجلائهم على طول الممر الإنساني الممتد من خاركوف إلى الغرب.وشدد على أنّ "الجانب الروسي تأكَّد بطريقة موثوقة من أنّ النازيين الجدد يخططون لتنفيذ هذا العمل الدموي الوحشي في المستقبل القريب".وأشار إلى أنّ التشكيلات المسلحة التابعة للجيش الأوكراني، تخطط لتفجير سد خزان نيكولاييف، في مدينة مارجانيتس، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، لاتهام الجيش الروسي بتنفيذ العملية.وأعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، في وقتٍ سابق، عن رفض بلاده أي اتهامات بالتورط في مقتل أشخاص في بوتشا الأوكرانية.