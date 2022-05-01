شؤون فلسطينية

مرور غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات

مرور غزة: حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات
تنظيم حركة السير
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة الفلسطينية بغزة، صباح يوم الأحد 1 ايار/ مايو 2022، حالة الطرق لهذا الصباح.

ونوهت إدارة المرور، إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأشارت إلى إغلاق جزئي للسايد الشرقي من شارع الرشيد مفترق النابلسي لوجود أعمال إزالة لعمارة العكة.

وأوضحت إدارة المرور، أنه سيتم إعادة فتح شارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" بشكل جزئي، لتسهيل حركة المواطنين، حيث تُستكمل الأعمال بعد عيد الفطر السعيد. 

وبينت أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكن للمواطنين التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

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