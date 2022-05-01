قوات الاحتلال تصيب شاباً وتعتقل آخرين في جنين ونابلس

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الأحد، بإصابة شاب واعتقال آخرين، وذلك خلال اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي، بلدات وقرى صانور وجبع ومركة، في محافظة جنين.ووفق المصادر، فإن شابا من ميثلون اصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال، بلدة جبع.كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق جرار، وسائد أحمد العيسة، بعد أن داهمت منزليهما في قرية صانور، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.وأوأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في صانور، عرف من بين أصحابها: عبود أبو عامر، وسمير توفيق، وفتحي جرار.وبحسب مصادر أمنية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم، مواطنا من قرية سالم شرق نابلس.وذكرت المصادر، أن قوة احتلالية اقتحمت قرية سالم شرق نابلس واعتقلت المواطن عثمان عيسى بعد أن فتشت منزله.واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس ولم يبلغ عن اعتقالات.