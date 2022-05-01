حتى يوم الأربعاء.. طالع حالة الطقس في فلسطين



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-12 28-19 31-13 بيت لحم 21-12 28-19 31-13 رام الله والبيرة 20-11 27-18 30-12 طولكرم 23-15 29-21 32-16 نابلس 22-13 30-20 32-14 قلقيلية 23-15 29-21 32-16 جنين 25-15 32-22 35-16 سلفيت 21-12 28-19 31-13 طوباس 26-16 33-23 36-17 روابي 22-13 30-20 32-14 الخليل 20-11 27-18 30-12 غزه 24-16 28-22 31-17 أريحا 30-19 37-26 39-20 خانيونس 24-16 28-22 31-17 الأغوار الشمالية 28-17 35-24 37-18 رفح 23-15 29-21 32-16

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بأربع درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم الاثنين، خماسينيا حارا نسبياً إلى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء، يكون الجو خماسينيا حارا إلى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخرعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام ثلاث درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة إلى تنشط السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.