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العاهل السعودي وولي عهده يتلقيان اتصالين هاتفيين من أمير قطر

العاهل السعودي وولي عهده يتلقيان اتصالين هاتفيين من أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، اتصالين هاتفيين من أمير قطر، تميم بن حمد، بمناسبة عيد الفطر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك"، مشيرة إلى أن الملك سلمان بادل أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة، داعيا الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكدت (واس) أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وأنه تبادل مع أمير قطر بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.

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