شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تعلن آلية عمل معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر

الداخلية بغزة تعلن آلية عمل معبر رفح خلال إجازة عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن آلية عمل معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

واكدت الهيئة في تصرح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن إجازة عيد الفطر المبارك في معبر رفح البري، ستبدأ اعتباراً من صباح غدٍ الأحد، وتستمر حتى مساء الخميس 5 أيار/ مايو 2022.

وأشارت الهيئة، إلى أن المعبر سيكون مغلقاً خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاد فتحه اعتبارا من صباح الأحد 8 أيار/ مايو 2022.

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