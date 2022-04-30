بعد انقطاع بسبب ترمب.. استئناف تنظيم عشاء مراسلي البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطنيعود عشاء مراسلي البيت الأبيض، السبت، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بعد انقطاع بسبب جائحة كوفيد-19 وولاية الرئيس السابق دونالد ترمب الذي لم يكن داعماً للصحافة.وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والكوميدي تريفور نوا الذي سيُدير الحفل، تأمل جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض العودة إلى تقليد إقامة هذا العشاء الذي يعود إلى عام 1924، وشارك فيه جميع رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1980، باستثناء ترمب، بحسب ما جاء على موقع (الشرق).ويتوقع حضور نحو 2600 شخص من صحافيين وضيوف إلى الحفلة التي يتخللها خطاب للرئيس بايدن يتوقع أن يكون مضحكاً ومليئاً بالسخرية من نفسه، وخطابات الممثلين الكوميديين الذين سينتقدون أيضاً بايدن.وسيحضر أيضاً كلّ من كيم كارداشيان والكوميدي البريطاني جيمز كوردن الذي سيفتتح السهرة من خلال مقطع فيديو.وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد انتقد في عشاء مراسلي البيت الأبيض عام 2011 دونالد ترمب، لحبّه لنظريات المؤامرة."أعداء الشعب"وتجنّب الرئيس الجمهوري دونالد ترمب جميع حفلات العشاء، فقد اعتاد بانتظام على مهاجمة الصحافيين الذين كان يعتبرهم "أعداء الشعب".وفي الحفلة الأخيرة في عام 2019، لم يحضر حتى ممثلون كوميديون إلى العشاء الذي غاب عنه ترامب أيضاً.وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن هذه المرة، سيحضر الرئيس جو بايدن بهدف "إظهار دعمه لصحافة حرّة"، و"سيكون على قائمة" نكات الكوميديين.وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيضع كمامة طيلة فترة الحفل، باستثناء فترة الخطاب، بعدما أُثبتت إصابة نائبته كامالا هاريس بكوفيد-19 الأسبوع الماضي. وسيتمّ التطرق أيضاً خلال حفل العشاء إلى الحرب في أوكرانيا.وكان بايدن قد قال مؤخراً: "لطالما كان لدي احترام للصحافة، لكن لا يمكنني أن أقول لكم كم أنا معجب" بالصحافيين الذين أُرسلوا إلى أوكرانيا.وقال رئيس جمعية المراسلين المعتمدين في البيت الأبيض ستيفن بورتنوي مراسل قناة "سي بي إس"، إن الوقت حان للعودة إلى تقليد تنظيم حفل العشاء لكبار الصحافيين في التاريخ، ولتكريم الصحافيين الحاليين والصحافيين "الذين ماتوا على الأرض في أوكرانيا"، مضيفا: "قد تحصل بعض المفاجآت أيضاً خلال الحفل".