مستوطنون يعتدون على مركبات المواطنين جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناعتدى عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، على مركبات المواطنين عند حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن عشرات المستوطنين تجمهروا عند حاجز زعترة العسكري، واعتدوا على مركبات المواطنين، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وفي سياق متصل، تجمهر العشرات من المستوطنين عند مفترق بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت، وعلى امتداد الشارع الواصل إلى حاجز زعترة العسكري، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال.