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منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا

منذ بدء العملية العسكرية.. الدفاع الروسية تعلن حصيلة استهدافاتها بأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة.

وقال كوناشينكوف: "دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال اليوم الأخير 17 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها 8 مناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين، و5 مواقع لإطلاق القذائف والصواريخ، بالإضافة إلى نقطتين محصنتين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "كما تم تدمير مركز قيادة ومستودع للأسلحة الصاروخية والمدفعية في منطقة بوكروفسكوي ومنطقة دنيبروبيتروفسك".

وتابع: "دمرت القوات الجوية الروسية مركزين للقيادة و9 نقاط محصنة ومناطق لتمركز القوات والمعدات، بالإضافة إلى 5 مستودعات للذخيرة والوقود. وقضت على 200 متطرف ودمرت 23 مدرعة ومركبة العسكرية.

وأردف: "وقامت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية بتدمير 319 منطقة لتمركز القوات والمعدات، و12 مركز قيادة ومستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين واعتراض 12 صاروخا أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" في منطقة كاميونكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغ إجمالي الأهداف المعادية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا 143 طائرة و112 مروحية، و660 طائرة مسيرة، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2678 دبابة ومدرعة أخرى، و308 راجمات صواريخ، و1196 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2503 مركبات عسكرية.

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