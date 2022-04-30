حركة المقاومة الشعبية تعقب على خطاب السنوار.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطنعقب خالد الأزبط، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية على خطاب يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في قطاع غزة، اليوم السبت.وأكد الأزبط، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن خطاب السنوار لم يكن خطاب رئيس حركة، بل خطاب رئيس لهذه الأمة، فهذا الخطاب لم يحمل أبعاداً فلسطينية بحتة، بل حمل عدة ملفات في كل الأصعدة.وأشار الأزبط، إلى أن السنوار بهذا الخطاب وجّه الإنذار الأخير، وهو أن الاحتلال إذا استمر بتمرير مخططاته بحق الأقصى، فإن ذلك سيفتح جبهات النار من فلسطين ومن خارجها صوب هذا العدو.وقال: "خطاب الأخ أبو إبراهيم حمل كل الأبعاد الأقليمية وهو خطاب الأمة العربية والإسلامية المناصرة للأقصى والقدس"، مضيفاً: "ما تفضل به القائد أبو إبراهيم هو حقيقة الصراع مع هذا العدو، فصراعنا مع هذا المحتل هو صراع عقائدي بحت.واختتم الازبط بقوله: "القائد أبو إبراهيم إذا قال فعل، والمقاومة قادرة على تنفيذ ما يتحدث به قادتها، وعلى العدو أن يقرأ هذا الخطاب جيداً بكل أبعاده".