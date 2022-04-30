الرئيس عباس يهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم السبت، أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر السعيد.وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعا الرئيس، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.