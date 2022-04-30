شؤون فلسطينية

جنين: إصابتان برصاص الاحتلال بالزبابدة واعتقال آخرين بقباطية

جنين: إصابتان برصاص الاحتلال بالزبابدة واعتقال آخرين بقباطية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم السبت، شاب وفتى بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وأفاد شهود عيان، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص صوب المواطنين ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الكتف وآخر بشظايا باليد، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما اعتقل جيش الاحتلال الشابين أحمد فالح زكارنة، ومحمد وليد زكارنة من بلدة قباطية على حاجز عسكري طيار نصبه قرب مدينة طوباس، ونصبت قوات الاحتلال أيضا حاجزا قرب الجربا جنوب قباطية ودققت في هويات المواطنين ما تسبب بحدوث أزمة في المكان.

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