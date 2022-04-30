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مصر وقطر تعلنان موعد أول أيام عيد الفطر

مصر وقطر تعلنان موعد أول أيام عيد الفطر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين الموافق 2 مايو، هو أول أيام شهر شوال (عيد الفطر).

وفي بيان لها، قالت دار الإفتاء: "استطلعت دار الإفتاءِ المصرية هلال شهر شوال لعام 1443 هجري بعد غروب شمس اليوم السبت، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان: "وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1443 هجري".

وأكمل بيان "الإفتاء": "على ذلك، تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد الموافق الأول من شهر مايو لعام 2022 هو المتمم لشهر رمضان لعام 1443 هجري، وأن يوم الإثنين الموافق 2  مايو هو أول أيام شهر شوال لعام 1443 هجري".

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن يوم الأحد 1 مايو هو المكمل لشهر رمضان.

وأضافت أن يوم الاثنين الموافق 02 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك فإن العطلة ستبدأ بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022.

كما أفاد الديوان بأن عطلة مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية يحددها محافظ مصرف قطر المركزي.

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