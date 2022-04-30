قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول عملية اطلاق النار التي وقعت، أمس الجمعة، عند مدخل مستوطنة (أرئيل) في مدينة سلفيت.وأكدت القناة، أن التحقيق الاولي لعملية اطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)، أظهر بأن منفذي العملية قاموا برصد مكان حارس أمن المستوطنة قبيل تنفيذ عملية اطلاق النار.وقد أسفرت العملية عن مقتل حارس أمن المستوطنة، فيما فر المنفذيْن من المكان، حيث استمرت عمليات البحث عنهما، إلى أن أعلن جهاز الشاباك ووحدة اليمام، من اعتقالهما في مدينة سلفيت، مساء اليوم السبت.