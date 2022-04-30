المالية الفلسطينية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر مايو









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، الحد الأقصى لأسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر أيار/ مايو 2022، في كافة محافظات الوطن، والذي سيتم الالتزام به اعتبارا من الاول من ذات الشهر.وفيما يتعلق بالمحروقات، فقد أكدت الهيئة في نشرتها، أن البنزين (95) سيكون بسعر 6.59 شيكل للتر الواحد، وبنزين 98 بسعر 7.46 شيكلاً، والسولار 5.99 شيكلاً، والكاز 5.99 شيكلاً.اما الغاز، فقد أشارت الهيئة أن سعر الاستطوانة 2.5 كلغم 14 شيكلاً، واسطوانة 5 كلغم 28 شيكلاً، واسطوانة 48 كلغم بسعر 260 شيكلاً، ولتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات بسعر 2.82 شيكلاً، وكلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات 4.96 شيكلاً.وطالبت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، الالتزام بالاسعار، لافتة إلى أن من يخالفها سيقع تحت طائلة المسؤولية.