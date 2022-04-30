رئيس حماس بغزة: رقم 1111 يحمل اسم رشقة الرئيس الراحل ياسر عرفات

رام الله - دنيا الوطنواصل رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، الكشف عن تفاصيل جديدة حول الرقم 1111 الذي أعلنه العام الماضي بعد معركة سيف القدس.وقال السنوار اليوم السبت، في خطاب له، خلال لقائه بالنخب الفلسطينية في ضوء تطور الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة، ويوم القدس العالمي: إن رقم 1111 يحمل اسم رشقة الشهيد الراحل ياسر عرفات وستكون البداية في الحرب المقبلة.وطالب السنوار كل فصائل المقاومة في قطاع غزة أن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، والمعركة لم تنتهي بانتهاء رمضان بل ستبدأ بانتهائه، وفق تعبيره.