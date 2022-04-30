شؤون فلسطينية

الاحتلال يعزل سلفيت ويواصل بحثه عن منفذي عملية "ارئيل"

الاحتلال يعزل سلفيت ويواصل بحثه عن منفذي عملية "ارئيل"
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت مداخل محافظة سلفيت، وعزلتها عن مدن الضفة الغربية، وذلك ضمن عمليات بحثها عن منفذي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "ارئيل".

وأجرت قوات من لواء الكوماندوز والمظليين والكتيبة 636، ووحدة مروعول، مدعومين بقوات من جيش الاحتلال والشاباك، عمليات تمشيط وبحث ومطاردة لمنفذي عملية "ارئيل".

واستنفر الاحتلال قواته في المنطقة للمشاركة في عملية البحث الواسعة عن المهاجمين، وطلب من مستوطني “ارئيل” التزام البيوت خوفا من اقتحام منفذي عملية إطلاق النار المستوطنة.

وأفاد رئيس بلدية سلفيت، بأن قوات الاحتلال قامت أيضا بتفجير خط المياه، الواصل إلى بلدات المحافظة.

يشار إلى أن مقاومين تمكنوا من إطلاق النار ببندقية آلية رشاشة، صوب الجندي الذي يعمل حارس أمن لمستوطنة "ارئيل"، قبل الانسحاب من المكان بسلام.

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