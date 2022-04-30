دولي

منظمة التعاون الإسلامي تندد بتفجير أحد المساجد في أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي تندد بتفجير أحد المساجد في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبأشد عبارات التنديد، بالتفجير القوي الذي استهدف أمس الجمعة "مسجد خليفة صاحب" في غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وقد ضرب هذا التفجير المسجد في وقت كان فيه المصلون متجمعين بعد صلاة الجمعة في احتفال رمضاني خاص ومخلفاً، حسب التقارير الواردة بهذا الشأن، عشرات القتلى والجرحى، وشكل هذا التفجير الشنيع مذبحة أخرى ضمن سلسلة الهجمات التي استهدفت المدنيين الأفغان خلال شهر رمضان المبارك وقبيل حلول عيد الفطر بأيام قليلة.

وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه الهجمات المتكررة والعشوائية إنما تعكس مدى استفحال الوضع الأمني المتقلب في أفغانستان، داعية في الوقت ذاته سلطات الأمر الواقع إلى اعتماد موقف أكثر حزماً وصرامة في تصديها لكل من يرعى تلك الهجمات أو يدبرها؛ مؤكدة تضامنها الراسخ مع أفغانستان ومع أبناء شعب هذا البلد الذين طالت معاناتهم، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل والتام للمصابين.

أخبار ذات صلة

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زعيم كوريا الشمالية يهدد بـ&#34;النووي&#34;

للمرة الثانية خلال أسبوع.. زعيم كوريا الشمالية يهدد بـ"النووي"

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل منتصف الليلة

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل منتصف الليلة

قناة &#34;مكملين&#34; تغلق مقرها في تركيا

قناة "مكملين" تغلق مقرها في تركيا

الأمم المتحدة وفرنسا تتفقان على دعم الحوار في ليبيا

الأمم المتحدة وفرنسا تتفقان على دعم الحوار في ليبيا

ألمانيا تصادق على تمديد مهام قواتها في عملية &#34;إيريني&#34; بالمتوسط

ألمانيا تصادق على تمديد مهام قواتها في عملية "إيريني" بالمتوسط

شاهد: قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

شاهد: قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

خبير يكشف الراعي الرئيسي للأزمة الأوكرانية

خبير يكشف الراعي الرئيسي للأزمة الأوكرانية

قتلى وجرحى جراء انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية

قتلى وجرحى جراء انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعزل سلفيت ويواصل بحثه عن منفذي عملية &#34;ارئيل&#34;

الاحتلال يعزل سلفيت ويواصل بحثه عن منفذي عملية "ارئيل"

الديمقراطية تهنئ شعبنا وعموم العرب والمسلمين بعيد الفطر

الديمقراطية تهنئ شعبنا وعموم العرب والمسلمين بعيد الفطر

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة بعيد الفطر من السيسي

الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة بعيد الفطر من السيسي

الخارجية: جريمة إعدام الشهيد أبو عدوان نتيجة لفشل المجتمع الدولي

الخارجية: جريمة إعدام الشهيد أبو عدوان نتيجة لفشل المجتمع الدولي

المرور بغزة: وفاة و28 إصابة في 70 حادث سير الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاة و28 إصابة في 70 حادث سير الأسبوع الماضي

النائب قفيشة: الاستيطان المتسارع في الخليل بحاجة لمواجهة قوية

النائب قفيشة: الاستيطان المتسارع في الخليل بحاجة لمواجهة قوية

حاخامات يهودية: ضرب المصلين في الأقصى لا يؤدي لسلام على الإطلاق

حاخامات يهودية: ضرب المصلين في الأقصى لا يؤدي لسلام على الإطلاق

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المفترقات والمحاور

المرور بغزة تنشر حالة الطرق على كافة المفترقات والمحاور

منوعات

حلمي بكر: عبد الحليم لو كان حيًا لانتحر ومحمد رمضان لا يصلح للغناء

حلمي بكر: عبد الحليم لو كان حيًا لانتحر ومحمد رمضان لا يصلح للغناء

كيف كان مطرب المهرجانات عمر كمال قبل شهرته؟

كيف كان مطرب المهرجانات عمر كمال قبل شهرته؟

بعد هجومه على جمهوره.. أنغام تدعم الملحن وليد سعد

بعد هجومه على جمهوره.. أنغام تدعم الملحن وليد سعد

لهذا السبب.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة للشركة المنتجة لألبومه

لهذا السبب.. تامر حسني يوجه رسالة غامضة للشركة المنتجة لألبومه

شاهد: ياسمين رئيس تهدد مربوحة.. والأخيرة ترد عليها

شاهد: ياسمين رئيس تهدد مربوحة.. والأخيرة ترد عليها

بعد 25 عام.. علاء مرسي يعترف بحبه لهذه الفنانة على الهواء مباشرة

بعد 25 عام.. علاء مرسي يعترف بحبه لهذه الفنانة على الهواء مباشرة

شاهد: دينا فؤاد تكشف عن موعد إعتزالها الفن

شاهد: دينا فؤاد تكشف عن موعد إعتزالها الفن

وفاة الفنان عزت بدران عن عمر يناهز 67 عام

وفاة الفنان عزت بدران عن عمر يناهز 67 عام

شاهد: بطلة فيلم &#34;بخيت وعديلة&#34; تكشف عن سبب إعتزالها التمثيل

شاهد: بطلة فيلم "بخيت وعديلة" تكشف عن سبب إعتزالها التمثيل

مادونا تنفصل عن حبيبها الذي يصغرها بـ 35 سنة

مادونا تنفصل عن حبيبها الذي يصغرها بـ 35 سنة

عربي

صورة.. رجل بلباس سيّدة يُثير شكوك عناصر الأمن عند جسر اللنبي

صورة.. رجل بلباس سيّدة يُثير شكوك عناصر الأمن عند جسر اللنبي

عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا

عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا

السودان حظر التجمعات وسط العاصمة قبيل تظاهرات ذكرى فض الاعتصام

السودان حظر التجمعات وسط العاصمة قبيل تظاهرات ذكرى فض الاعتصام

عون: حان الوقت لمعرفة الحقيقة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت

عون: حان الوقت لمعرفة الحقيقة عن ظروف انفجار مرفأ بيروت