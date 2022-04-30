منظمة التعاون الإسلامي تندد بتفجير أحد المساجد في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطننددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبأشد عبارات التنديد، بالتفجير القوي الذي استهدف أمس الجمعة "مسجد خليفة صاحب" في غرب العاصمة الأفغانية كابول.وقد ضرب هذا التفجير المسجد في وقت كان فيه المصلون متجمعين بعد صلاة الجمعة في احتفال رمضاني خاص ومخلفاً، حسب التقارير الواردة بهذا الشأن، عشرات القتلى والجرحى، وشكل هذا التفجير الشنيع مذبحة أخرى ضمن سلسلة الهجمات التي استهدفت المدنيين الأفغان خلال شهر رمضان المبارك وقبيل حلول عيد الفطر بأيام قليلة.وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه الهجمات المتكررة والعشوائية إنما تعكس مدى استفحال الوضع الأمني المتقلب في أفغانستان، داعية في الوقت ذاته سلطات الأمر الواقع إلى اعتماد موقف أكثر حزماً وصرامة في تصديها لكل من يرعى تلك الهجمات أو يدبرها؛ مؤكدة تضامنها الراسخ مع أفغانستان ومع أبناء شعب هذا البلد الذين طالت معاناتهم، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل والتام للمصابين.