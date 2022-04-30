شؤون فلسطينية

تقرير: استشهاد 23 فلسطينياً ومقتل أربعة إسرائيليين خلال شهر نيسان

تقرير: استشهاد 23 فلسطينياً ومقتل أربعة إسرائيليين خلال شهر نيسان
شهداء فلسطينيون
رام الله - دنيا الوطن
رصد تقرير فلسطيني استمرار عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر نيسان/ ابريل بشكل كبير ومؤثر.

ووثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 23 مواطناً في ثماني محافظات مختلفة، (11) منهم في محافظة جنين، بينما أصيب (1623) آخرين، ومقتل أربعة إسرائيليين وإصابة 56 آخرين في عمليات للمقاومة.

وفي تقريره عن أعمال المقاومة لشهر ابريل/2022م أفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر بلغ (1510) أعمال مقاومة، بينها (76) عملية إطلاق نار، واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (34) عملية منها في جنين.

ونفذ الشهيد رعد فتحي حازم (29) عاماً- من مخيم جنين- عملية إطلاق نار  في شارع "ديزنكوف" بمدينة "تل أبيب"، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح (15) آخرين، فيما نجح المنفذ بالتخفي لبضع ساعات قبل أن يستشهد في اشتباك مسلح في مدينة يافا المحتلة.

كما نفذ مقاومان مسلحان ببندقية كارلو، عملية إطلاق النار تجاه حارس أمن إسرائيلي بمستوطنة “أريئيل” المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة، ما أدى إلى مقتله وانسحاب المنفّذَين من المكان.

وبلغ عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن ثلاث عمليات، وعدد عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية لقوات الاحتلال أربع عمليات، وثلاث عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس (560) عملية القاء حجارة تجاه الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز معطى (37) عملية القاء زجاجات حارقة، و(615) مواجهة بأشكال متعددة. وبلغ عدد عمليات التصدي لاعتداءات المستوطنين (96) عملية.

وبالتوازي مع أعمال المقاومة، استمرت المظاهرات والمسيرات الشعبية، حيث بلغ عددها خلال الشهر (85) مسيرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

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