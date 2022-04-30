الخليل: إصابة شقيقين بجروح في هجوم للمستوطنين على خربة "ودادي"

رام الله - دنيا الوطنأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، اليوم السبت، بإصابة شقيقين بجروح، في هجوم للمستوطنين على خربة "ودادي" جنوب شرق بلدة السموع، جنوب الخليل.وأكد العمور، أن مجموعة من المستوطنين هاجمت الخربة واطلقت كلابا بوليسية باتجاه الشقيقين عماد وصالح أبو عواد، ما أدى الى اصابتهما بجروح وتم نقلهما للعلاج.وأضاف أن المستوطنين أطلقوا اغنامهم لرعي محاصيل المواطنين الزراعية، كما احتجزت قوات الاحتلال أحد النشطاء الأجانب، ممن كانوا يتواجدون في المكان.