هل سترتفع أسعار الوقود في قطاع غزة مثلما حدث في إسرائيل؟

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامأكد رئيس جمعية أصحاب شركات البترول بقطاع غزة أحمد الحلو، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك أي زيادة على أسعار الوقود في الفترة المقبلة.وقال الحلو في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إنه: "تم التواصل مع الجهات الحكومية سواء في رام الله أو قطاع غزة وجميعهم أكدوا على عدم وجود زيادة في أسعار الوقود خاصة البنزين".وأضاف أن الأمر يبقى رهن قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه المقبل.والجدير بالذّكر، أن إذاعة (كان) الإسرائيلية، أفادت اليوم السبت، بأنّ أسعار الوقود في إسرائيل سترتفع بقيمة 12 أغورة منتصف الليلة.وأوضحت أن سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتانا سيبلغ بالخدمة الذاتية 7.06 شواكل.وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد صرّحت في وقت سابق، أن "ارتفاع الأسعار في الشهر الأخير نابع من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وأسهم بنحو ثلثي الارتفاع، وكذلك ارتفاع ضريبة البلو نتيجة ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك منذ بداية العام الحالي".