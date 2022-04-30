بالصور: تشييع جثمان الشهيد يحيى عدوان في عزون شرق قلقيلية

شُيع اليوم السبت، جثمان الشهيد يحيى علي عدوان (28 عاما)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجراً، في بلدة عزون شرق قلقيلية، بمشاركة جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية.



هذا وانطلق موكب التشييع بمشاركة رسمية وشعبية، من مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية، وصولا إلى منزل عائلته، التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه، ومنه إلى مسجد عزون الكبير، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء بالقرية.



كما وردد المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأرض والمقدسات الإسلامية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك.















رام الله - دنيا الوطن