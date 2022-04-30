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رئيس البرلمان العربي يوجه تحية إعزاز وتقدير للسواعد العربية

رئيس البرلمان العربي يوجه تحية إعزاز وتقدير للسواعد العربية
رام الله - دنيا الوطن
وجه عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي،
تحية إعزاز وتقدير للعمال في الوطن العربي تلك السواعد العربية التي تبني مستقبل الأمة، مشددا على أنهم بناة الأوطان ويعملون من أجل غد ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الجهود المتميزة التي يبذلها هؤلاء العمال تعد الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية بالوطن العربي، موضحا أنهم يمثلون الثروة الحقيقية والقاعدة التي تنطلق منها مسيرة الأوطان نحو التقدم والبناء.

ودعا رئيس البرلمان العربي دولنا العربية الى ضرورة الاستفادة من العمالة العربية المدربة وعدم تركها فريسة للهجرة وتوفير البيئة المناسبة لديهم للعمل بكل تفاني وإخلاص في سبيل رفعة الأوطان وتقدمها.

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