الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة بعيد الفطر من السيسي



جاء ذلك خلال برقية تهنئة من الرئيس المصري، للرئيس الفلسطيني مع قرب أول أيام عيد الفطر.



وبدوره، أعرب الرئيس المصري عن تمنياته بموفور الصحة والسعادة لسيادته، وللشعبين الشقيقين ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.



ودعا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس محمود عباس وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بدوام الرقي والرخاء.





رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.