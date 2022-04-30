محملةً الاحتلال المسؤولية.. "الخارجية تدين جريمة إعدام الشهيد عدوان



جاء ذلك عقب اصدارها بياناً حول "جريمة اعدام الشهيد عدوان (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية فجر اليوم السبت"، معتبرة الجريمة نتيجة فشل المجتمع الدولي في حماية مبادئ حقوق الإنسان.



وحملّت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها إرهاب دولة منظم، كما وطالبت مجددا الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، في ظل تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين.



وأشارت إلى أن هذه الجريمة هي حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، والتي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، واستباحة حياتهم، وأرضهم، ومستقبل أبنائهم.



كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة اعدام الشهيد يحيى علي عدوان، موضحة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بات يشكل غطاءً وحماية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، لإن لم يكن تواطؤا مفضوحا مع تلك الانتهاكات والجرائم.