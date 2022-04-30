شؤون فلسطينية

الخارجية: جريمة إعدام الشهيد أبو عدوان نتيجة لفشل المجتمع الدولي

الخارجية: جريمة إعدام الشهيد أبو عدوان نتيجة لفشل المجتمع الدولي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيد يحيى علي عدوان (27 عاماً)، فجر هذا اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

و إعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الاعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال  بتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي والتي  تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل واستباحة حياتهم وأرضهم ومستقبل أبنائهم.

و حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها إرهاب دولة منظم، حيث طالبت الوزارة  مجددا الامين العام للامم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا، في ظل تصاعد  الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.

كما تطالب الوزارة المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الإحتلال ومستوطنيه، حيث ترى الوزارة ان صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاح­تلال ومستوطنيه بات يشكل غطاءا وحماية لمجرمي الحرب الاسرائيليين، ان لم يكن تواطؤا مفضوحا مع تلك الانتهاكات والجرائم، حيث إن جريمة اعدام الشهيد ابو عدوان نتيجة لفشل المجتمع الدولي بحماية مبادئ حقوق الإنسان.

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