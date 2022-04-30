شاهد: كتائب شهداء الأقصى تتبنى هجوم مستوطنة (أرئيل)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف حراس أمن على مدخل مستوطنة (أرئيل) المقامة على أراضي مدينة سلفيت جنوب نابلس وأسفرت عن مقتل أحدهم.وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما موقع (تويتر)، شريط فيديو لشاب ملثم بالكوفية الفلسطينية ومن خلفه صورة للزعيم الراحل ياسر عرفات وشعار كتائب الأقصى، يتلو بيانا مكتوبا يعلن فيه مسؤولية جماعته عن هذه العملية المسلحة.هذا وفرض جيش الاحتلال فرض حصاراً على سلفيت، ضمن عملية تمشيط واسعة شملت عدة بلدات فلسطينية عقب مقتل أحد حراس مستوطنة (أريئيل)، الليلة الماضية.