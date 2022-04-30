دولي

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل منتصف الليلة

ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل منتصف الليلة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة (كان) الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ أسعار الوقود في إسرائيل سترتفع بقيمة 12 أغورة منتصف الليلة.

وأوضحت القناة، إن سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 اوكتانا سيبلغ بالخدمة الذاتية 7.06 شواكل.

يُذكر أنّ وزارة الطاقة الإسرائيلية قد صرّحت في وقت سابق، أن "ارتفاع الأسعار في الشهر الأخير نابع من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، وأسهم بنحو ثلثي الارتفاع، وكذلك ارتفاع ضريبة البلو نتيجة ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك منذ بداية العام الحالي".

 

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