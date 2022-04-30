عربي

عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا

عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحكومة العراقية استمرار خطة الدولة في إعادة النازحين طوعاً وإنهاء معاناتهم في البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة (آر تي عربي) فإن بيان وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، أمس الجمعة  أفاد بأن  129 نازحا بواقع 33 أسرة عادوا من المخيمات إلى مناطقهم في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)، وذلك بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية.

وفي صيف عام 2014، اجتاح مسلحو (تنظيم الدولة) نحو ثلث مساحة العراق، قبل أن تعلن بغداد أواخر 2017، استعادة تلك الأراضي، إثر عمليات عسكرية دعمها التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة.

وتسببت الحرب بنزوح (داخليا) أكثر من 5 ملايين شخص، حيث أقامت السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية 174 مخيما لإيوائهم، أغلقت تباعا خلال السنوات القليلة الماضية مع عودة السكان لمنازلهم.

وفي فبراير 2021، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أن 40 ألف عائلة لا تزال تقطن 26 مخيما بإقليم كردستان، و1442 عائلة في مخيم "الجدعة" بجنوب الموصل، مركز محافظة نينوى.

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