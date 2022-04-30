جيش الاحتلال يواصل مطاردة منفذي عملية (أرئيل)

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال ترأس اجتماعًا مع قائد فرقة الضفة والشاباك والشرطة الإسرائيلية، لتقييم الوضع عقب العملية الفدائية التي وقعت في مستوطنة (أرئيل) مساء أمس.‏وقال المتحدث، إن "الجيش يواصل مطاردة المنفذين وفرض تطويق على سلفيت كما تجري أعمال تفتيش في مدخل ومخرج المدينة".وأشار إلى أن جيش الاحتلال قام الليلة باعتقال فلسطيني في وادي برقين وآخر في مخيم بلاطة ، وزعم المتحدث باسم الجيش خلال حديثه عثورهم على قطع أسلحة وذخيرة خلال أعمال التفتيش.ويُذكر أن اثنين من المقاومين، يحملان بندقية من نوع (كارلو)، نفذا مساء أمس، عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة (أرئيل) مما أدى إلى مقتله على الفور، ومن ثم انسحبا من المكان.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد أعلنت أيضًا إصابة جندي إسرائيلي، في حادث إطلاق نار وقع عند مدخل مستوطنة (أرئيل)، واصفةً حالة الجندي المصاب بالميؤوس منه.