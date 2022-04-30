السودان حظر التجمعات وسط العاصمة قبيل تظاهرات ذكرى فض الاعتصام

وأفادت (وكالة الأنباء السودانية الرسمية) بأن لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، وقفت على مجمل الخطط التأمينية لولاية الخرطوم خلال عطلة العيد والجهود المبذولة من كافة القوات المشتركة والمساندة لخطة التأمين.



وطالبت اللجنة القائمين على أمر موكب السبت ضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب "وعدم السماح بما وصفتهم بالمخربين" بالدخول وسط المتظاهرين السلميين تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات.



وأعلنت اللجنة أن حركة السير ستكون يوم السبت الثلاثين من أبريل كالمعتاد وأن الجسور مفتوحة باستثناء جسر المك نمر كما أنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.



ودعت اللجنة المواطنين بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.





وأشارت إلى أن منطقة وسط الخرطوم من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السودانية السبت، حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم قبل ساعات من انطلاق تظاهرات في الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني.