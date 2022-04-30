قناة "مكملين" تغلق مقرها في تركيا





يأتي ذلك بعد عدة أشهر من إعادة جزء من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، من خلال عقد اجتماعات عدة بين الطرفين.





وشهدت العلاقات الدبلوماسية التركية المصرية، بعد عزل الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، عام 2013، حالة من الانقطاع.



وأكدت تقارير إعلامية تركية مؤخراً أنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قرر تعيين صالح موتلو شين سفيراً لبلاده في مصر، بعد 9 سنوات من جمود العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.



وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنّ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود إذا تم التغلّب على القضايا العالقة بين البلدين.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة (مكملين) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أمس الجمعة، عن إغلاق استديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا.ونشرت القناة عبر حسابها في (تويتر)، قالت فيه إنّها قررت نقل بثها واستديوهاتها وأعمالها كافة إلى خارج تركيا.وكانت السلطات التركية طلبت قبل عام من إدارة قناة (مكملين) وغيرها من القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين ضبط سياساتها التحريرية.