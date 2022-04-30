ألمانيا تصادق على تمديد مهام قواتها في عملية "إيريني" بالمتوسط

البوندستاغ" على

تمديد فترة مهام الجنود الألمان المشاركين في عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.



وكانت الحكومة الألمانية طلبت من البرلمان تمديد مهمة جنودها المشاركين في "إيريني"، لعام آخر، حيث صوّت 534 نائباً بالموافقة مقابل رفض 109 آخرين.



وبحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) فإن حوالي 300جندي ألماني سيشاركون في عملية "إيريني"، حتى نهاية أبريل/ نيسان 2023، وذلك بناء على مقترح قدمته الحكومة الألمانية.



كما نص مقترح الحكومة الألمانية على أن هذه المهمة ستكلف برلين قرابى 21.8 مليون يورو، ولم ينص المقترح على منح الصلاحية للجنود الألمان بتدريب قوات خفر السواحل الليبي.



وفي 31 مارس/ آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.



رام الله - دنيا الوطنصادق البرلمان الألماني "