شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء خماسينية حارة جداً وجافة

طقس فلسطين: أجواء خماسينية حارة جداً وجافة
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، خماسينيا مغبرا وحارا إلى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء إلى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 70 كم/ساعة ،والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول إلى مائج في ساعات المساء والليل.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من  معدلها السنوي العام 4 درجات الحرارة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو خماسينيا حارا نسبياً الى حار وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الثلاثاء، خماسينيا حارا إلى حار جدا وجافا مغبرا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:
1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

3- شدة سرعة الرياح يوم السبت.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-13 21-12 28-20 بيت لحم 31-13 21-12 28-20
رام الله والبيرة 30-12 20-11 27-19 طولكرم 32-16 23-15 29-22
نابلس 32-14 22-13 30-21 قلقيلية 32-16 23-15 29-22
جنين 35-16 25-15 32-23 سلفيت 31-13 21-12 28-20
طوباس 36-17 26-16 33-24 روابي 32-14 22-13 30-21
الخليل 30-12 20-11 27-19 غزه 31-17 24-16 28-23
أريحا 39-20 30-19 37-27 خانيونس 31-17 24-16 28-23
الأغوار الشمالية 37-18 28-17 35-25 رفح 32-16 23-15 29-22

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