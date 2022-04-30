شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية

شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون قرب قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب يحيى علي عدوان، (27 عاما)، فجر اليوم السبت، بالرصاص الحي في قلبه، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عزون قرب مدينة قلقيلية.

يشار إلى أن إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أكد أن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين، في منطقة مفترق عزون، دون وقوع إصابات. 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت مقتل حارس أمن في مستوطنة (أرئيل)، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، في وقت سابق من مساء السبت، قبل أن يتمكنا من الهروب.

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