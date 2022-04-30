أول تعليق لحركة (حماس) على عملية اطلاق النار قرب مستوطنة (أرئيل)

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، على عملية اطلاق النار التي وقعت، مساء الجمعة، عند مدخل مستوطنة أرئيل بمدينة سلفيت، والتي أسفرت عن مقتل حارس المستوطنة.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس): "كل التحية إلى منفذي عملية أرئيل البطولية"، مضيفاً: "عملية أرئيل قرب سلفيت أراد منفذوها أن يختموا الشهر الفضيل بهذه العملية النوعية".وأشار قاسم، إلى أن العملية تؤكد أن الثورة تشتعل في كل الضفة المحتلة، لافتا إلى أنها تطبيق عملي لإعلان الشعب الفلسطيني بأن العدوان على المسجد الأقصى المبارك خط أحمر.وأوضح قاسم، أن عملية أرئيل تجسد عمليا ترابط ساحات الفعل النضالي التي تمتد على جغرافية فلسطين.