شاهد: مقتل حارس أمن إسرائيلي بعملية اطلاق نار قرب مستوطنة (أرئيل) بسلفيت

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بمقتل حارس أمس إسرائيلي، في عملية اطلاق نار، وقعت مساء اليوم الجمعة، عند مدخل مستوطنة (أرئيل) قرب مدينة سلفيت، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يجري فحص خلفية الحادث.





بدورها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن مقاومين مسلحين اثنين، يحملان بندقية من نوع (كارلو)، نفذا عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة (أرئيل) مما أدى إلى مقتله، ومن ثم انسحبا من المكان.

من جانبه، قال دورون كدوش، المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال: "إعلان حالة الاستنفار في مستوطنة أرئيل بعد عملية إطلاق النار تجاه حارس المستوطنة".



وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد أعلنت بإصابة جندي إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في حادث إطلاق نار وقع عند مدخل مستوطنة أرئيل قرب مدينة سلفيت.



وأشارت الصحيفة الاسرائيلية، إلى أن حالة الجندي المصاب وصفت بالميؤوس منها.























رام الله - دنيا الوطن