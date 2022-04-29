شؤون فلسطينية

جبارين: أي محاولة لهدم المسجد الأقصى سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال

جبارين: أي محاولة لهدم المسجد الأقصى سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن القدس المحتلة هي محور الصراع، وهي عاصمة لكل الشرفاء، لافتا إلى أنها خط أحمر، وأي محاولة لهدم المسجد الاقصى، سيكون بعدها معركة تنهي الاحتلال.

وقال جبارين في تصريحات لقناة (الأقصى)، مساء اليوم الجمعة: "لن نسمح للاحتلال بأي تجاوز في القدس والمسجد الأقصى"، مضيفا: "لن يكون للاحتلال الإسرائيلي أي أمن أو استقرار ما دام محتل لفلسطين".

وأشار إلى أن محور القدس لن يقف مكتوف الأيدي في حالة الاعتداء على المسجد الأقصى، منوها في الوقت ذاته إلى أن قطاع غزة استطاع أن يُركع الاحتلال الاسرائيلي في معركة سيف القدس رغم الحصار.

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