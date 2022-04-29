نائب الامين العام لحزب الله: التعاون بين محور المقاومة وحماس يشمل التدريب والتسليح



وتابع قاسم بقوله: "وصلنا مع حماس إلى قناعة أن الأولوية لفلسطين، وليس مطلوبا من الفلسطينيين دعم أحد بل العكس"، مشيرا إلى ان التنسيق مع حركة حماس على قدم وساق، وأن حزب الله معها.



وفي السياق ذاته، أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن حزبه يحاول أن يتعاون مع المخيمات، ويحل إشكاليات العمل الفلسطيني في لبنان.



رام الله - دنيا الوطنأكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أنه بعد معركة سيف القدس، لم يعد للشعب الفلسطيني عودة للوراء، لافتا إلى أنهم بحاجة الى سلاح وليس إلى الطعام والشراب فقط.وأشار قاسم، في تصريحات لقناة (الأقصى)، مساء اليوم الجمعة، أن التعاون مع محور المقاومة يشمل التدريب والتسليح ونقل الخبرات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا التعاون قائم وسيستمر.وقال: "المقاومة تطور صناعاتها العسكرية كل يوم، ولا شيء له قيمة أمام امتلاك المقاومة للقوة"، مضيفا: "نحاول أن نتعاون مع المخيمات ونحل إشكاليات العمل الفلسطيني في لبنان".