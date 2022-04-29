شؤون فلسطينية

باكستان تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية

باكستان تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
دعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي لا تزال تؤجج العنف والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وما زالت تشكّل مصدر قلق بالغ للعالم الإسلامي بأسره.

ودانت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن إصابة العديد من المصلين الفلسطينيين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت "إن ما يقرب من 300 فلسطيني أصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك"، مشيرةً إلى أن الاستخدام العشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزّل يتحدى جميع الأعراف الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وأضافت أن مثل هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين، وانتهاك حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة تستحق الاستنكار والإدانة.

وذكر البيان أن باكستان تؤكد مرة أخرى دعمها الثابت وغير المقيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الذي كان دائمًا مبدأً محددًا لسياسة باكستان الخارجية.

وجدَّدت باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافياً، على حدود ما قبل عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشريف، كون ذلك الحلّ الوحيد العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.

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