شؤون فلسطينية

(الإيسيسكو) تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه

(الإيسيسكو) تدين اعتداءات الاحتلال المتكررة على المسجد الأقصى والمصلين فيه
رام الله - دنيا الوطن
دانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، التي تواصلت طيلة شهر رمضان المبارك مستهدفة حرمة المسجد وباحاته وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين فيه دون مراعاة مكانته في وجدان الأمة الإسلامية.

وأكد بيان صادر عن المنظمة، اليوم الجمعة، ضرورة وقوف الإنسانية أجمع في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدد هوية المناطق المقدسة وتطمس حقائقها التاريخية، داعيةً إلى العمل على صون الحقوق التاريخية للمدينة المقدسة، وسعي الشعوب إلى تحقيق آمالها في عيش كريم يضمن حريتها ومستقبل أبنائها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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