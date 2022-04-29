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شاهد: قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

شاهد: قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، الجمعة، بانفجار عنيف وقع في مصنع للطلاء بمنطقة توزلا أورهانلي الصناعية في مدينة اسطنبول التركية، وفق ما أفادت مصادر إعلامية تركية محلية.

وقالت صحيفة (حرييت) التركية المحلية، إن انفجارا كبيرا وقع نحو الساعة 1 ظهرا بتوقيت تركيا في مصنع للطلاء بمنطقة توزلا أورهانلي الصناعية مكون من 3 طوابق، تبعه اشتعال النيران في كامل المصنع.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الإطفاء توجهوا فورا إلى المصنع وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

فيما نقلت مواقع تركية أخرى عن محافظ منطقة توزلا علي أكجة، تأكيده مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في الانفجار.

وسبب الحريق غير واضح بينما يجرى التحقيق.

وأظهر مقطع فيديو متداول أعمدة دخان سوداء ناتجة عن حريق في المصنع تلاها انفجار ضخم.


 

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