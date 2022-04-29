الجهاد: نشيد بالمواقف الامينة والصادقة للقيادات العربية والاسلامية بدعم فلسطين ومقاومتها

رام الله - دنيا الوطنأشادت حركة الجهاد الاسلامي، بالمواقف الأمينة والصادقة في دعم فلسطين ومقاومتها، وبالمشاركة الواسعة في إحياء فعاليات يوم القدس العالمي، معربة عن اعتزازها لهذه المواقف التي صدحت بها القيادات العربية والاسلامية في مختلف بلاد العالم الاسلامي دعما لفلسطين والمقاومة.وأكدت الحركة في بيان أصدرته، مساء اليوم الجمعة، أن المشاركة الجماهيرية والرسمية في مسيرات إحياء يوم القدس، جسدت روح المسؤولية والانتماء للقدس، وهي تعبير صادق عما تمثله القدس في وعي ووجدان المسلمين على امتداد العالم الإسلامي.وقالت الحركة: "إن تفاعل الشعوب الإسلامية في يوم القدس شكل لطمة على وجوه المطبعين والمتحالفين مع العدو الصهيوني، وأعطى للمقاومة قوة ودافعاً للعمل والصمود والجهاد".وأضافت: "إننا على ثقة تامة بأن هذه المواقف ستتحول إلى برامج عمل لدعم المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والاستعداد الدائم للتصدي للعدوان والإرهاب الصهيوني وتحقيق مزيد من الانتصارات في صراعنا المفتوح مع العدو الصهيوني حتى دحره وطرده وتحرير كل شبر من أرض فلسطين".