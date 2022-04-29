شؤون فلسطينية

الكرملين يكشف حقيقة الأنباء حول زيارة الرئيس عباس لموسكو في مايو

الكرملين يكشف حقيقة الأنباء حول زيارة الرئيس عباس لموسكو في مايو
رام الله - دنيا الوطن
نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) صحة المزاعم الإعلامية عن وجود خطط لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو في شهر أيار/ مايو القادم.

وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الجمعة، في معرض تعليقه على التقارير الإعلامية التي ادعت أن هناك استعدادات لزيارة عباس إلى موسكو في التاسع من مايو القادم: "من أين جاءت هذه المعلومات؟ لم نصدر مثل هذا البيان. إنها تقارير خاطئة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وجرى آخر اتصال بين عباس ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 18 أبريل، إذ ناقشا، وفقا للكرملين، مستجدات الوضع في أوكرانيا والتصعيد في القدس.

وأشار بيسكوف للصحفيين اليوم إلى أن روسيا لم تدع أيا من الزعماء الأجانب إلى المشاركة في المراسم الاحتفالية التي ستقام بمناسبة عيد النصر على النازية الألمانية (التاسع من مايو)، موضحا: "هذه ليست ذكرى يوبيلية، إنه عيد خاص بنا.. عيد مقدس لعموم روسيا وجميع مواطنيها".

وأكد المتحدث أنه ليس على دراية بشأن وجود خطط لمشاركة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في هذه المراسم الاحتفالية أيضا.

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