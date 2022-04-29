شؤون فلسطينية

نصر الله مهدداً إسرائيل: سنرد مباشرة على أي خطأ أو حماقة

نصر الله مهدداً إسرائيل: سنرد مباشرة على أي خطأ أو حماقة
رام الله - دنيا الوطن
كشف أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، عن "إجراء الحزب لمناورات صامتة بالأسابيع الماضية"، مهددا إسرائيل بالرد مباشرة على أي "خطأ أو حماقة".

وفي كلمة ألقاها بمناسبة "يوم القدس"، قال حسن نصر الله: "أقول للعدو نحن خلال الأسابيع الماضية كانت تشكيلاتنا الجهادية تجري مناورات صامتة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف نصر الله: "عندما تبدأ المناورات الإسرائيلية نحن سنكون في أعلى الجهوزية، وأي خطأ أو حماقة سيتم الرد عليه سريعا ومباشرة"، محذرا من أن الحزب "لن يحتفظ بحق الرد" لوقت لاحق.

وتابع: "هذه الأجيال إن شاء الله ستصلي في القدس".

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