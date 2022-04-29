قتلى وجرحى جراء انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون أفغان سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قوي دوى اليوم الجمعة، في أحد مساجد العاصمة الأفغانية كابل.ووفقا للتقارير الإعلامية، وقع الانفجار في مسجد خليفة صاحب في منطقة دار الأمان في كابل.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مساعد المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان"، باسم الله حبيب، قوله أن الانفجار وقع بعد ساعتين من صلاة الجمعة، مؤكدا أن حصيلة الضحايا تصل إلى نحو 10 قتلى و15 جريحا على الأقل.من جانبها، نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية عن متحدث باسم إدارة الأمن في كابل، خالد زدران، قوله إن الانفجار خلف خمسة قتلى وأكثر من 20 جريحا على الأقل.ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد تفجيرين دمويين أودى كل منهما بأرواح أكثر من 30 شخصا الخميس والجمعة الماضيين في مسجدين بعاصمة ولاية بلخ شمال البلاد مدينة مزار شريف وفي ولاية قندوز.