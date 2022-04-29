راصد جوي يكشف اخر التطورات المتعلقة بالحالة الجوية لفلسطين

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الأراضي الفلسطينة خلال الساعات المقبلة.وأكد العلامي، في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسيوك)، أن الطقس سيكون حاراً حتى ظهر يوم غدٍ السبت، مع تزايد نسب الغبار في الأجواء.وقال: "ولكن بحلول ساعات العصر والمساء من يوم غدٍ السبت، ستشهد الأجواء انخفاضاً ملموساً على الحرارة بشكل متسارع، وتنشط سرعة الرياح مع هبات قوية في الجبال المكشوفة، لتميل الاجواء للبرودة ليلاً".